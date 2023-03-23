У боксера из Нижневартовска будет свой музей

Фото: официальный канал администрации Нижневартовска

У боксёра из Нижневартовска будет свой музей. Об этом рассказали в пресс-службе МАУ Нижневартовска «СШОР».

Знаменательное событие - открытие уголка спортивной славы олимпийского чемпиона по боксу, воспитанника спортивной школы олимпийского резерва Альберта Батыргазиева состоится завтра в нижневартовской школе №1.

Сам спортсмен, в прошлом ученик этой школы, будет присутствовать на торжественной церемонии. Он подготовил и свой экспонат для выставки – что это, станет известно совсем скоро. А после Альберт Батыргазиев поучаствует в проекте СШОР «Чемпионский десант», в рамках которого прославленные атлеты рассказывают школьникам о своих достижениях на спортивном поприще. Ребят смогут услышать от самого олимпийца, как он шёл к своей главной медали в карьере.