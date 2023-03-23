В Октябрьском районе простятся с командиром танка, погибшем под Донецком

Фото: пресс-служба правительства ХМАО

В Октябрьском районе простятся с земляком, погибшем под Донецком. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

- В боях за освобождение Донбасса погиб 34-летний житель поселка Приобье Октябрьского района Амид Фарман оглы Ахмедов - говорится в сообщении.

Он родился, учился в школе и получил профессию в родном поселке, затем окончил Приобское профессиональное училище № 17, отслужил срочную службу, после которой работал на предприятиях Октябрьского района. Амид Ахмедов был призван в рамках частичной мобилизации.

После обучения в Омском учебном центре его включили в состав 504 танкового полка, который выполнял сложнейшие задачи под Донецком – теснил боевиков ВСУ на Авдеевском направлении.

Командир танка рядовой Амид Ахмедов погиб в районе временно оккупированного ВСУ поселка Водяное в результате минометного обстрела 23 февраля. Мужчина геройски выполнял поставленные командованием задачи.

В Приобье у героя остались мать, отец, брат, супруга и двое детей. Правительство Югры окажет семье все необходимые меры поддержки.