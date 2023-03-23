Взрывного роста цен не будет: югорчан взволновали фейки о росте тарифов на электроэнергию

Взрывного роста цен не будет Фото: Татьяна Коркина

«Будем платить больше?» – с таким вопросом в редакцию портал «Мегатюмень» обратился один из жителей региона. Поводом для волнения, как пишут коллеги, стала серия панических статей, в которых говорится о том, что «Россети Тюмень» потеряли 20 миллиардов и компенсируют их ростом тарифов. Автор статьи говорит, что в регионе ожидается взрывной рост, «создавая большую нагрузку на потребителей». Прогнозы на будущее еще фатальнее – чем выше будут расходы, тем существеннее может быть поднят тариф.

Эта информация вызвала тревогу у рядовых потребителей: неужели «свет» подорожает? Корреспондент обратился с вопросом к представителям «Россети Тюмень» и в Региональную энергетическую комиссию Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО. Получить оперативный ответ от комиссии не удалось (информация, по сообщениям тюменского новостного портала, ожидается). Энергетики же объяснили сложившуюся ситуацию, поспешив успокоить горожан.

Как выяснилось, недополученная выручка у компании действительно есть. Объективной причиной стало сокращение отпуска электроэнергии. Проще говоря, за 4 года предприятия, расположенные на территории обслуживания энергокомпании, потребили меньше электричества, чем это было предусмотрено документами федеральных служб. В то же время содержание подстанций и ЛЭП осталось на прежнем уровне – средства на их обслуживание энергокомпания выделяла и по сей день выделяет в полном объеме.

Также специалисты прокомментировали фейк о компенсации убытков за счет потребителей, заверив, что процесс вовсе не зависит от планов компании.

– Процесс регулируется Основами ценообразования (постановление Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178), согласно которым доходы, недополученные при осуществлении регулируемой деятельности по независящим от организации причинам, подлежат учету при установлении тарифов в следующих периодах регулирования. Важно, что такая компенсация происходит поэтапно, в рамках установленного органами власти ограничения по темпу роста тарифа, – объяснили в пресс-службе «Россети Тюмень».

Энергетики подчеркнули, что повлиять на рост цен они не могут, потому как тарифную политику определяют органы власти, а не сами энергокомпании. Кроме того, тарифы на передачу едины для всех электросетевых организаций региона.

Отметим, что стоимость электричества для населения с 1 декабря 2022 года увеличилась на 9% и зафиксирована до 1 июля 2024 года.

По информации источников, на данный момент цена киловатт-часа составляет 2,43 рубля (увеличение на 20 коп.) для квартир, оборудованных электроплитами, и 3,45 рубля (увеличение на 28 коп.) для квартир без электроплит. Большую часть из этого роста получат не электрические сети. Например, так называемая «сетевая составляющая» (то, что получают электросети) в 20 «подорожавших» копейках составляет всего 0,5 копейки.