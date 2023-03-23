В Нижневартовске дорожники начали убирать выбоины, которые образовались после зимы

Фото: официальный Нижневартовск

В Нижневартовске дорожные службы начали убирать выбоины, которые образовались после зимы. Рабочие проводят аварийный ремонт, предотвращающий дальнейшее разрушение асфальта. Полноценный ремонт дорог начнется, как только позволит погода.

В рамках содержания автодорог Нижневартовска рабочие выполняют аварийный ямочный ремонт по технологии укладки «холодного асфальта» и делают подсыпку выбоин асфальтобетонным гранулятом.

Дорожники уже поработали на улицах Интернациональной в районе ТЦ «Подсолнух» и Северной в районе магазина «Спика». При наступлении благоприятной погоды будут устранять деформаций и повреждений асфальтобетонных покрытий (ямочный ремонт), а также по восстановлению изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках городских автомобильных дорог (устранение колейности).