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НовостиОбщество23 марта 2023 3:58

В Нижневартовске дорожники начали убирать выбоины, которые образовались после зимы

Полноценный ремонт дорог начнется, как только позволит погода
Виктория Терина
Фото: официальный Нижневартовск

Фото: официальный Нижневартовск

В Нижневартовске дорожные службы начали убирать выбоины, которые образовались после зимы. Рабочие проводят аварийный ремонт, предотвращающий дальнейшее разрушение асфальта. Полноценный ремонт дорог начнется, как только позволит погода.

В рамках содержания автодорог Нижневартовска рабочие выполняют аварийный ямочный ремонт по технологии укладки «холодного асфальта» и делают подсыпку выбоин асфальтобетонным гранулятом.

Дорожники уже поработали на улицах Интернациональной в районе ТЦ «Подсолнух» и Северной в районе магазина «Спика». При наступлении благоприятной погоды будут устранять деформаций и повреждений асфальтобетонных покрытий (ямочный ремонт), а также по восстановлению изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках городских автомобильных дорог (устранение колейности).