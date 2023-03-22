В Сургуте мужчина стал жертвой вымогательства, пытаясь найти девушку на вечер

В Сургутском районе полицейскими возбуждено уголовное дело по факту вымогательства Фото: Татьяна Коркина

В Югре 43-летний мужчина стал жертвой вымогательства. Он обратился в полицию и рассказал, что оставил заявку на сайте оказания интимных услуг. После чего ему на телефон позвонил мужчина, который представился криминальным авторитетом города Сургута.

Звонивший сказал северянину перевести 22 тысяч рублей на продиктованный счет за услугу, а за неисполнение «просьбы» угрожал насилием в отношении его сестры, фотографию, которую он скачал из соцсетей потерпевшего. После поступления фотографии родственницы и угроз югорчанин перевел деньги на счет вымогателя.

- Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление и задержание причастных лиц. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст.163 УК РФ «Вымогательство» - сообщили в пресс-службе ОМВД России по Сургутскому району.

Преступник может лишится свободы на срок до четырех лет.