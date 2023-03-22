Фото: официальный телеграм-канал администрации Нижневартовска

Биатлонистка из Югры взяла «серебро» в лыжных гонках. Об этом рассказали в администрации Нижневартовска.

- Нижневартовская биатлонистка Екатерина Носкова успевает завоёвывать медали, находясь в Тюмени на сборах по подготовке к чемпионату России. Причём на соревнованиях не по биатлону, а по лыжным гонкам - говорится в сообщении.

Екатерина Носкова воспитанница СШОР участвовала в чемпионате России по лыжным гонкам в составе сборной ХМАО-Югры. И завоевала второе место на дистанции «командный спринт».

- Поздравляем Екатерину, тренера Петра Дубасова и СШОР Нижневартовска с отличным результатом - отметили успех в пресс-службе администрации города.

Напомним, мы уже сообщали, что сильнейшие биатлонисты России поборются за звания чемпионов страны. Эти соревнования пройдут в Ханты-Мансийске с 25 марта по 3 апреля.