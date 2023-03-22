В Нижневартовске задержали мужчину, который пытался провести 62 флакона духов без декларации

Фото: Уральское таможенное управление

Таможенники в Нижневартовске выявили коммерческую партию духов. Целых 62 флакона масляных духов оказались в багаже пассажира, прилетевшего в Нижневартовск из Таджикистана. С ароматным грузом в чемодане мужчина прошел в «зеленый коридор», заявив тем самым, что у него отсутствует товар, подлежащий обязательному письменному декларированию.

- В результате досмотра среди личных вещей в его багаже было обнаружено 62 флакона духов. При этом пассажир стал уверять, что просто забыл заполнить таможенную декларацию, - рассказали в пресс-службе Тюменской таможни.

Таможенники решили, что такое количество экземпляров является коммерческой партией, а не товарами для личного пользования, поэтому сотрудники таможенного поста Аэропорта изъяли товар.

- Возбуждено дело об административном правонарушении. Суд принял решение о конфискации масляных духов с их последующим уничтожением - добавили в ведомстве.