В Югре спасатели эвакуировали из горящего дома семь человек, один мужчина погиб

Фото: КУ «Центроспас-Югория»

В Югре спасатели Центроспаса эвакуировали из горящего дома семь человек. Об этом сообщается на официальной странице КУ «Центроспас-Югория».

- Пожарные филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Березовскому району выезжали на улицу Семяшкина в селе Саранпауль по сообщению о возгорании двухэтажного жилого дома - говорится в сообщении учреждения.

Пожарные эвакуировали из горящего дома семь человек, в том числе двое детей. Спасено материальных ценностей на сумму 2 миллионов рублей. К сожалению, на пожаре найден погибшим 43-летний мужчина. В результате возгорания повреждена одна из комнат дома на площади 13 квадратных метров. Причину пожара и ущерб выясняют специалисты.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Нефтеюганске двухлетний ребенок и его отец погибли во время пожара в жилом доме.