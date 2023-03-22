Жители Нижневартовска за год забрали к себе домой больше 70 бездомных собак

Фото: официальный канал администрации Нижневартовска

За этот год жители Нижневартовска забрали к себе домой больше 70 бездомных собак. Это результаты проводимых на территории Нижневартовска зоозащитных акций. Во время таких акций собакам проводят бесплатную стерилизацию, вакцинацию против бешенства, чипирование. В школах проходят Уроки добра, а еще в Нижневартовске установлены контейнеры для сбора корма бездомным животным.

В Нижневартовске проведены три зоозащитные акции: «Весь май собаку забирай», «Не бросай меня на даче», «сНежный пес». В них участвовали около 1 тысячи вартовчан. В рамках этих мероприятий жителям рассказывали о правилах содержания питомцев, об ответственности за их жизнь, а также предлагалось забрать из приюта домой понравившегося питомца.

Кроме того, для подростков, которые планируют заводить собаку, продолжает работать клуб юных кинологов «Хочу собаку».