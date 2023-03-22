На Донбассе погиб мобилизованный житель Радужного

Фото: официальная страница Ханты-Мансийского автономного округа — Югры

При освобождении Донбасса геройски погиб югорчанин 34-летний Николай Шуктомов. Он родился и вырос в Радужном, окончил 11 классов средней школы № 5.

- В Радужном простились с погибшим 17 февраля в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции Николаем Шуктомовым - говорится в информации пресс-службы правительства Югры.

Учителя вспоминают Никлая как интеллектуального и эрудированного человека, спокойного, тактичного и умеющего всегда найти компромисс. В то же время он всегда имел свою точку зрения и готов был ее отстаивать.

Югорчанин работал водителем в Агентстве социального благополучия населения, а в октябре был призван в ряды Вооруженных сил России в рамках частичной мобилизации. Рядовой Шуктомов, старший наводчик гранатометного отделения мотострелкового батальона, геройски погиб, выполняя боевые задачи на территории поселка Верхнеторецкое ДНР, недалеко от Авдеевки.

В Радужном у Николая Шуктомова остались мать и сестра. Правительство Югры окажет семье все необходимые меры поддержки.