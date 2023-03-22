В Сургуте начали сносить дом, который построили 55 лет назад

Фото: официальный канал администрации Сургута

В Сургуте приступили к сносу дома 24 на улице 30 лет Победы. Он был построен 55 лет назад - в 1968 году. Расселение объекта завершено. О том, что дом сносят сообщили в телеграм-канале администрации Сургута. До расселения в этом доме проживали девять семей. Семь из них предпочли получить квартиры в современных домах, оставшиеся две - выбрали денежную компенсацию.

- В 2023 году запланировано снести 84 дома, расселить 426 семей. На данный момент, решён вопрос 129 семей. Они уже получили квартиры. Есть намерение и ресурсы досрочно расселить и ликвидировать весь аварийный жилищный фонд, признанный таковым до 1 января 2017 года - сообщили в администрации.

Работу по реализации жилищных программ лично контролирует глава города Андрей Филатов.