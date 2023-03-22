Югорские вахтовики получили доступ к мобильному интернету

Фото: Михаил Непряхин

На Талаканском месторождении стал доступен уверенный сигнал мобильного интернета 4G. Теперь вахтовики Югры и Ямала, работающие на этой территории, смогут быстро решать рабочие вопросы, общаться с родными в мессенджерах и соцсетях.

Нефтегазоконденсатное месторождение находится на юго-западе Якутии, ближайший к нему город – Киренск в Иркутской области – находится в 300 км.

Чтобы обеспечить максимальное покрытие и высокие скорости интернет-соединения на производственных площадках и бытовых объектах, инженеры увеличили сеть МегаФона на месторождении в 5 раз. Специалисты расширили транспортный канал и запустили LTE сразу в трех диапазонах 900, 1800 и 2100 МГц. Большую дальность распространения сигнала имеет первый, а остальные два отвечают за высокую скорость передачи данных. Эти изменения позволят сотням вахтовиков пользоваться привычными цифровыми сервисами, в том числе общаться во видеосвязи с близкими и родными.

– Мы понимаем, что мобильная связь стала необходимым элементом для комфортной работы и отдыха вахтовиков, поэтому наращиваем покрытие месторождений, находящихся не только в Югре и на Ямале, но за пределами округов – там, где трудятся жители наших северных регионов, – подчеркнул директор МегаФона в ХМАО-Югре Дмитрий Мелихов.

Работники, которые трудятся на Талаканском месторождении, активно пользуются привычными онлайн-сервисами. Каждый день они потребляют интернет-трафик, который сравним с 4,5 тысячами часов непрерывного видеозвонка. Самыми активными цифровыми пользователями являются абоненты, приехавшие из Ханты-Мансийского автономного округа, Тюменской области и Башкирии.

До этого современные услуги мобильной связи появились на таких месторождениях ХМАО-Югры как Федоровское, Ватьёганское, Самотлорское, Ем-Ёговское, Аганское, Кетовское, Приобское, Новомолодежное, Быстринское, Южно-Ягунское, Повховское, Талинское и Южно-Сургутское. На Ямале базовые станции оператора есть на Бованеноковском, Русском, Самбургском Холмогорском, Суторминском, Вынгаяхинском, Салмановском и Харасавэйском месторождениях.