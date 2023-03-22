В Урае несколько ночей подряд будет перекрыто движение по мосту Фото: Татьяна Коркина

Жителей Урая предупредили о перекрытии моста на улице И. Шестакова. Движение по нему будет закрыто в вечернее и ночное время. Сообщение об этом появилось в паблике администрации Урая.

- В связи с проведением работ по ремонту моста на ул. И. Шестакова, с 28 марта по 30 апреля 2023 года в вечернее и ночное время с 20-00 до 05-00 часов движение по мосту будет перекрыто - говорится в сообщении.

Жителей города попросили быть осторожнее и внимательнее.

Напомним, ранее мы писали о том, что 22 марта 2023 года на базе окружной клинической больницы им В.И. Яцкив Нефтеюганска пройдут учения по пресечению условного теракта.