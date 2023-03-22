Житель Сургутского района Заур Рамазанов геройски погиб при освобождении ДНР

Фото: официальная страница Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Во время выполнения задач спецоперации погиб житель Сургутского района. Об этом рассказали в официальном паблике правительства Югры. Власти региона принесли соболезнования близким погибшего.

- В Донбассе погиб житель поселка Федоровский Сургутского района 36-летний Заур Рамазанов. Правительство ХМАО – Югры окажет семье погибшего все необходимые меры поддержки, предусмотренные законодательством региона для членов семей военнослужащих, погибших при исполнении воинских обязанностей - говорится в сообщении правительства Югры.

Заур Рамазанов родился в Кизлярском районе Дагестана, позже переехал в Югру, а с 2009 года служил по контракту в Вооруженных силах РФ. Старший сержант ВМФ Заур Курманказыевич геройски погиб при освобождении ДНР. У него остались жена, двое детей и мать.