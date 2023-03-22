Нефтепроводчики тушили условный пожар в рамках командно-штабного учения под управлением МЧС России

Фото: «Транснефть – Сибирь»

Сотрудники «Транснефть – Сибири» в течение двух дней участвовали во всероссийском командно-штабном учении по предупреждению и ликвидации возможных ЧС. Цель – проверка организации оповещения, принятие решений и организация взаимодействия при выполнении мероприятий по ликвидации ЧС и обеспечении восстановительных работ, а также оценка взаимодействия предприятия и ведомственных служб.

По сценарию КШУ, в регионе сильно ухудшилась погода, из-за чего власти были вынуждены ввести режим повышенной готовности. Недалеко от границ производственных объектов предприятия возникли лесные «пожары».

После получения сигнала на предприятии было выполнено всеобщее оповещение, проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, организовано взаимодействие с органами местного самоуправления и структурами МЧС по вопросам проведения аварийно-спасательных и восстановительных работ. Проверена готовность сил и средств профессиональных и нештатных аварийно-спасательных формирований и добровольных пожарных дружин предприятия.

Участники тренировки отработали необходимые действия по тушению условного лесного пожара в охранной зоне магистральных нефтепроводов и на площадочных объектах.

В ходе КШУ была подтверждена готовность подразделений компании к локализации и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера. В результате совместных действий структурных подразделений предприятия цели командно-штабного учения были достигнуты.