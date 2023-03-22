В Нижневартовске продолжается работа по вывозу снега и расчистке «ливневок»

Фото: администрация Нижневартовска

Во время подготовки к весеннему половодью работники УпоДХБ в Нижневартовске трудятся в две смены. Сейчас наибольшее количество техники задействуют ночью. На улицах города продолжается работа по вывозу снега. Накануне работники завершили расчистку проезда и тротуаров на улице Пионерской (район ресторана «Савелий»). Объём снега большой и осталось вывезти собранные кучи. Приступили с очистке на улице Северной (от улицы Маршала Жукова до улицы Интернациональной). Кроме того, расчищены тротуары на улицах Е. И. Куропаткина, 60 лет Октября, Ленина, Мира (от улицы Дзержинского до улицы Чапаева).

Кроме того, специалисты выполнили расчистку «ливневок» по улице Мира (от улицы Кузоваткина до городка, по обеим сторонам; по улице Маршала Жукова (от улица Мира до улицы Ленина, со стороны магазина «Сибирское золото». На этом участке осталось открыть еще три «ливневки».

- Пока позволяют погодные условия дорожным службам стоит ускорить мероприятия по очистке и вывозу снега с улично-дорожной сети. Также активизироваться стоит сотрудникам управляющих компаний, чтобы минимизировать риски подтопления дворовых территорий талыми водами. Еще раз провести работу с руководителями объектов торговли и бытового обслуживания населения, чтобы они также очистили свои территории. Управлению муниципального контроля необходимо осуществлять выездные мероприятия для проверки, - сообщил глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко.