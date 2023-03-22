В Югре водитель большегруза нарушил ПДД и спровоцировал аварию с двумя автомобилями

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре зарегистрировано 3 ДТП, в котором 3 человека получили травмы. Так, в Сургуте 39-летний водитель «КАМАЗа» при повороте направо, не занял соответствующее крайнее положение на проезжей части и столкнулся с автомобилем «Audi», под управлением 30-летнего мужчины, которого отбросило на автомобиль «Лада».

В результате ДТП автомобили получили механические повреждения, а водитель Audi самостоятельно обратился за медицинской помощью.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции задержали 15 водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 129 водителей и 45 - за нарушение правил перевозки детей.

Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать правила дорожного движения и напоминает, что выполнение маневров, при управлении транспортом, требует дополнительной концентрации внимания.