Югра
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия22 марта 2023 5:45

В Югре водитель большегруза нарушил ПДД и спровоцировал аварию с двумя автомобилями

Госавтоинспекция Югры призывает водителей соблюдать правила дорожного движения
Виктория Терина
Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре зарегистрировано 3 ДТП, в котором 3 человека получили травмы. Так, в Сургуте 39-летний водитель «КАМАЗа» при повороте направо, не занял соответствующее крайнее положение на проезжей части и столкнулся с автомобилем «Audi», под управлением 30-летнего мужчины, которого отбросило на автомобиль «Лада».

В результате ДТП автомобили получили механические повреждения, а водитель Audi самостоятельно обратился за медицинской помощью.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции задержали 15 водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 129 водителей и 45 - за нарушение правил перевозки детей.

Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать правила дорожного движения и напоминает, что выполнение маневров, при управлении транспортом, требует дополнительной концентрации внимания.