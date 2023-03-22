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НовостиОбщество22 марта 2023 3:20

В Югре 22 марта потеплеет до +7 градусов, ветер усилится до 17 м/с

Местами пройдет снег с дождем
Виктория Терина
В Югре 22 марта потеплеет до +7 градусов, ветер усилится до 17 м/с

В Югре 22 марта потеплеет до +7 градусов, ветер усилится до 17 м/с

Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 22 марта будет облачно с прояснениями. Местами снег с дождем. Ветер южный, юго-западный 8 – 13 м/с, местами порывы 15 – 17 м/с. Температура воздуха ночью +1, -4 °С, при прояснениях до -9 °С. Днем потеплеет до +2, +7 °С, на востоке округа до -4 °С.

В Ханты-Мансийске будет облачно, ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный 8 – 13 м/с. Температура воздуха ночью -1, -3 °С, днем воздух прогреется до +3,+5 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре