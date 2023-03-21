Фото: телеграм-канал «Югра официально»

Ко Дню Победы в Нягани представят постановку об СВО. Об этом рассказали в пресс-службе правительства ХМАО.

- Концертную программу «Спасибо, я живу» подготовили Донецкий республиканский академический молодежный театр и Няганский ТЮЗ. Этот проект стал их первой совместной работой - говорится в сообщении.

Спектакль рассказывает историю из жизни реальных людей. Своими историями и воспоминаниями поделились родственники сотрудников театров, прошедшие Великую Отечественную войну, и участники СВО. Зрители узнают о подвигах героев на передовой и в тылу, а также об изменениях в судьбах тех, кто вернулся домой. Постановку дополнит живое исполнение песен 40-х годов, пластические зарисовки и видеопроекция.

Третьего мая постановку покажут на сцене Няганского ТЮЗа.