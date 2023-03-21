С начала 2023 года больше 3 тысяч югорчан стали пациентами передвижной поликлиники

Фото: телеграм-канал «Югра официально»

В Югре продолжает работу передвижная поликлиника. Она действует с начала года. Врачи на мобильных комплексах консультативно-диагностической передвижной поликлиники посетили 32 отдаленных и труднодоступных поселка Югры. Эти поселки расположены в Кондинском, Белоярском, Березовском, Октябрьском и Ханты-Мансийском районах.

- За медицинской помощью уже обратились более 3,2 тысяч югорчан. Врачи провели 11,3 тысяч приемов, а также флюорографические исследования, маммографию, УЗИ, консультации. В команде специалистов - невролог, хирург, кардиолог, стоматолог, офтальмолог. За 3-4 дня у них получается обследовать всех желающих сельчан - рассказали в телеграм-канале правительства Югры.

Рейд медики завершат в конце марта, а продолжат работу специалисты плавполиклиники «Николай Пирогов», а также мобильных медицинских комплексов на колесах.