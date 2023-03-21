Фото: официальный канал администрации Нижневартовска

В Нижневартовске с начала марта на полигон отправили 302 тысячи кубических метров снега. Работа выполняется силами управления по дорожному хозяйству и благоустройству, подрядчиками и управляющими компаниями.

Дорожные и коммунальные службы ориентированы на максимальный вывоз осадков, чтобы не допустить обильного таяния снега в городе. Сегодня, 21 марта, задействовано 70 машин.

Снег вывозят с улиц Маршала Жукова, 5-П, Авиаторов. Кроме того, очистили пешеходную зону вокруг Комсомольского озера. С 9 часов проводится патрульная очистка улиц, вдоль дорог убирают снежный вал.

Спецтехника продолжает работать в круглосуточном режиме. Обследованы и очищены от снега открытые ливневые канализации, расположенные на улицах Омской, Нефтяников и 60 лет Октября. В течении 7-10 дней планируют завершить работу с водопропускными канавами вдоль улично-дорожной сети, а после этого техника начнет очистку канав в старой части города.