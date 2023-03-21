В Нижневартовске задержали водителей, которые уже не в первый раз сели пьяными за руль

В Нижневартовске задержали водителей, неоднократно управляющих транспортом в состоянии алкогольного опьянения Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске задержали водителей, который уже не в первый раз садился пьяным за рулем. Полиция Нижневартовска задержала его во врем рейда по профилактике аварийности на дорогах города.

- Возле дома 31 по ул. Г.И. Пикмана выявили автомобиль Mazda под управлением мужчины, который был пьян. Полицейские выяснили, что ранее решением нижневартовского районного суда за аналогичное правонарушение он был приговорен к 10 суткам административного ареста и был лишен водительских прав - сообщили в полиции.

В УМВД России по Нижневартовску добавили, что в нетрезвом состоянии был задержан и другой житель города. Его автомобиль нашли на промышленной зоне города. Ранее, вартовчанин уже был привлечен за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и заплатил за это штраф в сумме 30 тысяч рублей, а также был лишен прав на 1 год и 8 месяцев.

Возбуждены уголовные дела. Молодые люди будут находится под подпиской о невыезде, а их автомобили помещены на штрафстоянку.