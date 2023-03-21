В Югре выявлено 54 новых случая коронавируса за день Фото: Юлия Кучеренко

В Югре зарегистрировано 264 680 случаев коронавируса. За день зафиксировано 54 новых случая COVID-19 в 12 муниципалитетах, а именно: в Когалыме – 3; Кондинском районе – 2; Нефтеюганске – 5; Нефтеюганском районе – 3; Нижневартовске – 9; Пыть-Яхе – 1; Советском районе – 3; Сургуте – 14; Сургутском районе – 2; Урае – 6; Ханты-Мансийске – 3; Югорске – 3.

На момент выявления у 53 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 1 человека диагностирована пневмония. Контакт установлен в 54 случаях. За сутки на COVID обследованы 415 человек, всего прошли обследование 3 721 183.

За весь период от COVID умерли 2 610 человек. За сутки выписались по выздоровлению 142 человека, за весь период пандемии вылечились 260 405 югорчан.