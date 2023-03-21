В Нефтеюганске пройдут антитеррористические учения

Фото: администрация Нефтеюганска

В Нефтеюганске 22 марта пройдут антитеррористические учения. Об этом сообщает администрация города со ссылкой на пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области.

- Учения по пресечению условного теракта пройдут 22 марта 2023 года на базе окружной клинической больницы им В.И. Яцкив Нефтеюганска при участии сотрудников управлений ФСБ России, ФСО России, МВД России, Росгвардии, МЧС России, органов власти ХМАО и других ведомств - говорится в сообщении.

Мероприятие приводят для отработки практических навыков по пресечению террористического акта, ликвидации возможных последствий теракта, проверки уровня взаимодействия между ведомствами.

Жителей города просят не паниковать, соблюдать спокойствие и с пониманием отнестись к возможным временным ограничениям.