В Советском районе задержана женщина с крупной партией наркотиков

Фото: ОМВД России по Советскому району

В Советском районе задержана 32-летняя местная жительница, подозреваемая в незаконном обороте наркотиков. У женщины нашли сверток и 20 подготовленных «закладок» с веществом. Подозреваемая призналась полицейским, что сама периодически употребляет наркотики и занимается сбытом.

- Возбуждено уголовное дело в соответствии с ч.3 ст.30, п.«Г» ч.4 ст.228.1 УК РФ (Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере). Одна из санкций вышеуказанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей - сообщили в пресс-службе ОМВД России по Советскому району.

Подозреваемая заключена под стражу. Расследование продолжается.