Новую партию гуманитарной помощи военнослужащим передали из Нижневартовска

Фото: официальный канал администрации Нижневартовска

Из Нижневартовска передали новую партию гуманитарной помощи военнослужащим землякам и жителям Донбасса. В сборе груза участвовали неравнодушные горожане, школьники и студенты, общественники, а также коллективы предприятий и организаций.

Так, по информации администрации Нижневартовска, в зону СВО направлено 2 машины, одна из которых останется у военнослужащих. Кроме того, бойцам доставят печки, маскировочные сети, продукты, вещи первой необходимости, «сухие» души, посылки от родных и близких и письма со словами поддержки.

Многие из отправленных вещей сделаны жителями Нижневартовска на специальных мастер-классах. На одном таком мероприятии изготовили 350 армейских «сухих» душей, 12 маскировочных сетей и несколько десятков окопных свечей.