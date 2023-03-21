Патриотический парк в Сургуте пополнит боевой танк Т-62, списанный в войсках

Военная техника находится на балансе ВС РФ, а позже была списана. Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте доставили раритетную военную технику. Танк Т-62 привезли в рамках нацпроекта «Парк Победы», который начался в городе по инициативе депутатов. В 2022 году активисты и любители исторических орудий поставили в Сургуте артиллерийские пушки. Парламентарии отмечают, что коллекция военной техники станет пополняться и дальше.

— Много танкистов в городе, которые проходили службу на этом танке, либо его модификациях. Я думаю, что тем, кто знает, что это такое, это будет хороший такой подарок, — заявил депутат сургутской думы Михаил Бехтин.

Военная техника находится на балансе ВС РФ, а позже была списана. В ближайшее время танк Т-62 ждет реконструкция.