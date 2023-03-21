Югорчанин после пьяного застолья с товарищем угнал чужой автомобиль Фото: Татьяна Коркина

Жительница Кондинского района случайно помогла полицейским раскрыть дело об угоне автомобиля. Она позвонила в дежурную часть и сообщила, что на улица Комбинатская в пгт Междуреченском стоит транспортное средство, которое мешает проезду автомобилей.

Во время проверки полицейские выяснили, что 31-летний житель поселка Луговой угнал «Ford Focus». Он рассказал, что когда выпивал со своим приятелем в квартире у знакомой, заметил ключи от автомобиля, которые лежали на полке в корриде. Сказав свою приятелю, что женщина разрешила воспользоваться своим транспортом, он предложил другу прокатиться.

Вскоре после того, как молодые люди стали разъезжать на автомобиле по поселку у автомобиля спустило колесо и мужчины вышли из машины, закрыли ее ключом и вернулись в квартиру.

Хозяйка транспорта заявила, что управлять своим авто она никому не разрешала. И теперь угонщику грозит наказание - лишение свободы на срок до пяти лет.