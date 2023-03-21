В Ханты-Мансийске 12-летняя школьница попала под колеса «Шевроле Нива»

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре по своей неосторожности в ДТП пострадал подросток. Это произошло на улице Северная в Ханты-Мансийске.

В ГИБДД сообщили, что 35-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива» наехал на пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неположенном месте, в зоне видимости пешеходного перехода. Этим пешеходом оказалась 12-летняя девочка.

В результате ДТП пешеход, получила травмы. В итоге она получила травмы.

Кроме того, сотрудниками Госавтоинспекции ХМАО за день задержано 14 водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечен 51 водитель и 43 - за нарушение правил перевозки детей.

Госавтоинспекция Югры призывает водителей быть внимательными к пешеходам. А родителям рекомендуют напоминать детям о правилах дорожного движения и обучать этим правилам с раннего детсва.