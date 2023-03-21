Команда из ХМАО выиграла на Международном чемпионате по традиционному оленеводству

Фото: паблик "Народы Арктики"

Югорчане выиграли на Международном чемпионате по традиционному оленеводству. Об этом рассказали в пресс-службе правительства ХМАО.

Оказывается, что такие соревнования прошли в стране впервые. Участниками стали более 250 человек из 13 регионов России, а также Китая, Монголии, Гренландии, Исландии. Все они сражались за звание лучшего, но лучшими стали югорские спортсмены.

- Абсолютным чемпионом стала команда из автономного округа. Она одержала победу в комбинированной эстафете: бег с палкой на широких лыжах. Югорские спортсмены также стали призерами в личных номинациях - говорится в информации пресс-службы правительства региона.

Напомним, мы писали ранее о том, что почти пять тысяч человек посетили День оленевода в Сургутском районе Югры на новой Событийной площади.