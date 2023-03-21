В Ханты-Мансийске для участников СВО провели мастер-класс по горным лыжам и сноуборду

Фото: телеграм-канал правительства ХМАО

На базе горнолыжного комплекса «Хвойный Урман» в Ханты-Мансийске провели мастер-класс для участников СВО. Они попробовали свои силы в сноуборде и горных лыжах. Участие в программе реабилитации, разработанной для участников СВО, приняли военнослужащие из Югры, Волгограда, Новороссийска и Макеевки (ДНР). Тренировки проходили под руководством тренеров Центра адаптивного спорта Югры.

Кроме того, на мероприятии было заключено соглашение о сотрудничестве между Центром адаптивного спорта Югры и компанией «Орто-Космос». Соглашение направлено на создание в ХМАО площадки по тестированию протезов для развития паралимпийских видов спорта и адаптации, восстановления участников СВО.

В дальнейшем в Югре планируют разместить производственные мощности для изготовления аналогичных протезов, что позволит военнослужащим проходить реабилитацию на спортивных объектах Югры на регулярной основе.