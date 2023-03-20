Фото: официальный телеграм окружного Кардиодиспансера

В Окружном кардиодиспансере ХМАО провели 10 операций с использованием экстремального холода. Об этом рассказали в пресс-службе медучреждения. С помощью такой современной методике балонной криоаблации врачи хирургически лечат одно из серьезных заболеваний сердечно-сосудистой системы – фибрилляцию предсердий.

Эта технология снижает риск осложнений и способствует быстрому восстановлению, а также уменьшает лекарственную нагрузку на организм. Все операции прошли успешно, и в будущем методика будет применяться чаще, чтобы помочь людям с нарушениями в работе сердечно-сосудистой системы.

- Холод, который используют врачи, одновременно является и лекарством, и повреждающим агентом. Не – 10 °C, и даже не – 30 °C, а – 55 °C. Именно такая температура (а в ряде случаев – и ниже) дает положительный эффект – патологический (то есть не здоровый) участок, в нашем случае это зона аритмии, перестает негативно влиять на сердце - рассказали в медучреждении.