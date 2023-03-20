В Сургуте состоялся финальный этап открытого чемпионата по автомобильному спорту

Фото: администрация Сургута

В Сургуте любители экстремальной езды продемонстрировали свое мастерство на финальном этапе открытого чемпионата по автомобильному спорту «Icebattle».В спортивном мероприятии участвовали 39 пилотов из Сургута, Нижневартовска, Нефтеюганска, Омска, Тюмени и Челябинска. Об этом рассказали в администрации города.

Первое место в соревнованиях занял Михаил Квачадзе из Челябинска, второе место Александр Николаев из Сургута. В Алексей Гриб из Лангепаса завоевал третье место. Победителем квалификации назвали Лолиту Садриеву из Сургута. Лидером в командном зачете стала команда «Табудрифт» из Сургута.

Фото: администрация Сургута

Как отметили организаторы, с момента основания команда клуба провела больше 50 мероприятий, в котором участвовали больше 250 спортсменов.