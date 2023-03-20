В Югре снизили грузоподъемность некоторых зимников и ледовых переправ

В Югре снижают грузоподъемность ледовых переправ Фото: Юлия Кучеренко

Управление автодорог Югры сообщило о снижении грузоподъемности на переправах и зимниках. Это связано с наступлением тепла и частыми осадками в виде дождя. Отметим, что повышение температуры воздуха до плюсовых температур влияет на состояние зимних дорог и безопасность проезда по ним.

- С 21 марта 2023 снижается грузоподъемность переправ до 20 тонн на автозимниках: Сергино - Андра, Приобье- Перегребное - Н.Нарыкары в том числе переправа через реку Обь в районе с. Шеркалы, 69 карьер – Пальяново, Каменное – Урманный, а так же всех переправ на автозимниках Березовского района - сообщает Управление автодорог Югры.

Кроме того, 21 марта с 00:00 часов планируется закрытие зимней автомобильной дороги Нижневартовск - д. Вампугол - с. Былино.