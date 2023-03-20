Второклассники Ханты-Мансийска собрали гуманитарную помощь для ровесников из ЛДНР

Фото: скриншот из видео telegram-канала Гуманитарного Добровольческого Корпуса

Второклассники школы № 2 Ханты-Мансийска собрали гуманитарную помощь для ровесников из ЛДНР. Об этом сообщили в телеграм-канале правительства Югры.

Ребята рассказали о своих подарках и почему они выбрали именно их. Например, Маша подарила детям пластилин, чтобы они развивали мелкую моторику, получали по технологии 5 и 4, а также участвовали в конкурсах и лепили прекрасные фигурки.

- Вот эту игрушку сделала мне тетя, но я хочу подарить её вам. Чтобы вы не скучали, вас все было хорошо и замечательно. Счастья, здоровья, – сказала школьница Ксения.

Напомним, ранее мы писали, как из Сургута на Донбасс отправили первую в 2023 году партию гуманитарной помощи.