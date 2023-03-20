Хирурги из Сургута извлекли из брюшной полости жещины кусок стекла

Фото: Департамент здравоохранения ХМАО - Югры

Хирурги Сургутской городской клинической больницы извлекли из брюшной полости пациентки кусок стекла. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения ХМАО - Югры.

Женщина поступила в приемное отделение больницы с жалобами на боли в желудке. Дискомфорт она чувствовало на протяжении 3 суток, но за помощью не обращалась, связав свое состояние с погрешностями в питании. Проведя комплексную диагностику, врачи выявили у женщины инородное тело.

- В экстренном порядке было выполнено оперативное вмешательство. В ходе диагностической лапароскопии мы обнаружили осколок стекла, который прорезал стенку желудка и застрял в ткани поджелудочной железы. Так как пациентка обратилась за помощью не сразу, успел сформироваться абсцесс в сальниковой сумке, которую мы вскрыли, провели удаление инородного тела и дренирование полости абсцесса. Операция выполнялась под эндовизуализацией и заняла более 1 часа - сообщил временно исполняющий обязанности заведующего хирургическим отделением №2, к.м.н. Шариф Асутаев.

После операции пациентке назначили лечебную диету, а затем выписали домой и направили под наблюдение в поликлинику по месту жительства.