Югра
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 марта 2023 11:53

В Ханты-Мансийске пройдут открытые региональные соревнования по верховой езде

За победу поборются всадники из Югры, Ямала и Тюменской области
Виктория Терина
Фото: телеграм-канал правительства Югры

Фото: телеграм-канал правительства Югры

В Ханты-Мансийске пройдут открытые региональные соревнования по верховой езде. Об этом стало известно из сообщения в телеграм-канале правительства Югры. Они пройдут в конноспортивном клубе «Мустанг»

Известно, что соревнования пройдут 22 по 27 марта — по конкуру и выездке. А с 28 марта по 3 апреля пройдут соревнования по конному спорту, посвященные 100-летию образования государственного органа управления в сфере физической культуры.

За победу поборются всадники из Югры, Ямала и Тюменской области, включая детей и молодежь от 10 до 18 лет.