Фото: телеграм-канал правительства Югры

В Ханты-Мансийске пройдут открытые региональные соревнования по верховой езде. Об этом стало известно из сообщения в телеграм-канале правительства Югры. Они пройдут в конноспортивном клубе «Мустанг»

Известно, что соревнования пройдут 22 по 27 марта — по конкуру и выездке. А с 28 марта по 3 апреля пройдут соревнования по конному спорту, посвященные 100-летию образования государственного органа управления в сфере физической культуры.

За победу поборются всадники из Югры, Ямала и Тюменской области, включая детей и молодежь от 10 до 18 лет.