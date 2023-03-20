Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре нетрезвый водитель иномарки спровоцировал аварию, нарушив правила проезда перекрестка. Теперь он надолго перейдет в разряд пешеходов. И причина этого – пьянство за рулем.

Это случилось в Пыть-Яхе на одном из центральных регулируемых перекрёстков. Водитель автомобиля марки «Nissan» при повороте налево не предоставил преимущество в движении и столкнулся с транспортным средством «УАЗ». Происшествие обошлось без пострадавших и оказалось, что виновник аварии был пьян. Процедура медицинского освидетельствования показала, что у водителя присутствует 0,92 мг паров этанола на литр выдыхаемого воздуха.

Против нарушителя составлен материал за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Ему придется заплатить штраф в сумме 30 тысяч рублей и лишение права на срок до 2 лет.