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НовостиОбщество20 марта 2023 10:03

В Югре за неделю потушили 35 пожаров

Основной причиной пожаров стали нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования
Виктория Терина
Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

На прошлой неделе, с 13 по 19 марта, в Югре ликвидировано 35 пожаров. Спасено имущества граждан и материальных ценностей на сумму более 34 миллионов рублей. По словам спасателей, объектами возгораний в 35 случаях стали строения, в числе которых жилые дома, дачи, бани, гаражи и 5 транспортных средств.

Основной причиной пожаров стали нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования, неисправность электрических розеток, неправильная эксплуатация бытовых отопительных приборов.

ГУ МЧС России по ХМАО призывает жителей и гостей Югры соблюдать правила пожарной безопасности и заботится о безопасности своих близких.