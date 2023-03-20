В Югре зарегистрировано 80 новых случаев коронавируса Фото: Юлия Кучеренко

В Югре зарегистрировано 264 626 случаев коронавируса, зафиксировано и подтверждено 80 новых случаев COVID-19 в 13 муниципалитетах, а именно: в Когалыме – 5; Кондинском районе – 6; Мегионе – 6; Нефтеюганске – 5; Нефтеюганском районе – 5; Нижневартовске – 4;

Октябрьском районе – 1; Пыть-Яхе – 3; Советском районе – 3; Сургуте – 30; Сургутском районе – 1; Урае – 5; Югорске – 6.

На момент выявления у 78 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 2 зафиксирована пневмония. Контакт установлен в 80 случаях. За сутки на COVID обследованы 795 человек, всего прошли обследование 3 720 195.

За весь период от COVID умерли 2 610 человек. За сутки выписались по выздоровлению 82 человека, за весь период пандемии вылечились 260 263 югорчанина.