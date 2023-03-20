Мошенники украли у югорчан больше 9 миллионов рублей за выходные Фото: Татьяна Коркина

В Югре за сутки зафиксировано 27 случаев мошенничества. Югорчане отдали мошенникам больше 9 миллионов рублей, при этом больше всех пострадали жители Сургута.

В окружной столице жертвой мошенников стала 36-летняя женщина. Ей позвонил мошенник и убедил югорчанку перевести больше 32 тысяч рублей, что она и сделала. Позднее она поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. В Сургутском районе 28-летняя женщина хотела купить детскую коляску через социальную сеть, но лишь потеряла 8 тысяч рублей так и не получив свою покупку.

В Лангепасе 68-летняя пенсионерка также стала жертвой аферистов. Ей позвонил мужчина и представился дознавателем из Сургута. Он попросил её помочь в поиске злоумышленников. Для этого он убедил ее оформить кредит и перевести деньги на несколько абонентских номеров. Таким образом наивная женщина лишилась почти 300 тысяч рублей.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.