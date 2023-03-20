В аварии на зимней автодороге в Югре пострадали три человека

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

За выходные 18 и 19 марта 2023 года в Югре зарегистрировано 6 ДТП, в которых 8 человек получили травмы.

Одна из крупных аварий произошла в Советском районе, там пострадали три человека. Это произошло на зимней автодороге "Агириш - Хулимсунт", когда 51-летний мужчина, управляя автомобилем "Шевроле Нива", двигаясь со стороны поселка Агриш, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и столкнулся с автомобилем "Ваз", под управлением 61-летнего мужчины. В аварии пострадали оба водителя и 38-летний пассажир Шевроле Нива.

Госавтоинспекции задержано 30 водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 105 водителей и 121 - за нарушение правил перевозки детей.