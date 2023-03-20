Бастрыкин взял на контроль нарушение жилищных прав жительницы Сургута Фото: Татьяна Коркина

Жительница Сургута не согласна с ходом расследования уголовного дела, возбужденного из-за выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Новые ключи», возведенного в 2016 году застройщиком ООО «Новые Бизнес-Технологии». Семья женщины вынуждена платить ипотеку за квартиру, непригодную для проживания из-за повреждений ограждающих конструкций и прогиба потолка. Виновные в этом до сих пор не привлечены к ответственности.

Женщина обратилась к главе СК России А.И. Бастрыкину, чтобы решить проблему побыстрее. Председатель СК России потребовал доклад по уголовному делу из-за её обращения. Ранее по поручению Председателя СК России в региональном следственном управлении возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ "халатность".

- Председатель СК РФ поручил руководителю СУ СК России по ХМАО - Югре представить доклад о проведенных следственных действиях и установленных обстоятельствах, а по итогам расследования – о его результатах, в том числе мерах к восстановлению жилищных прав граждан - сообщили в Информационном центре СК России.