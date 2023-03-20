В Югре 20 марта ожидается сильный ветер и снег с дождем

В Югре 20 марта будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой снег, днем будут смешанные осадки. Ветер юго-западный 9-14 м/с, днем порывы ветра будут достигать 15-17 м/с. Температура воздуха ночью по западной половине -3, -8 °С, местами -9, -14 °С, по восточной половине -15, -20 °С, днем потеплеет до -1,+4 °С, а по восточной половине будет около -6, -11 °С.

В Ханты-Мансийске ожидается облачная погода с временными прояснениями. Ночью осадков не ожидается, а днем возможен мокрый снег. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью будет -10, -12 °С, днем воздух прогреется до -1, +1 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.