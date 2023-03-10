Прокуратура Югры помогла инвалиду получить положенное жилье Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура Югры помогла инвалиду получить положенное жилье. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

- В прокуратуру Сургутского района обратилась жительница г.п. Белый Яр – инвалид и сообщила о нарушении жилищных прав. Заявительница имеет заболевание, при котором невозможно совместное проживание граждан в одной квартире - рассказали в пресс-службе ведомства.

Женщина уже обращалась в местную администрацию, чтобы ее включили во внеочередной список граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, но там ей отказали.

Прокурор района внес представление в адрес главы поселения, потребовав включить инвалида в этот список и только после этого инвалида поставили на очередь и предоставили квартиру.