Из-за прогнозируемого потепления на зимниках Югры снизят грузоподъемность Фото: Юлия Кучеренко

Из-за прогнозируемого повышения температуры воздуха на зимниках Югры снизят грузоподъемность.

- с 08:00 10 марта 2023 года и до наступления периода стабильно низкой температуры воздуха ниже -10°С будет введено ограничение на движение транспортных средств общей массой более 10 тонн по всем направлениям зимних автодорог и ледовых переправ Ханты-Мансийского района - сообщили в Управлении автомобильных дорог Югры.

Такое же ограничение будет действовать с 20:00 9 марта 2023 года на зимних автомобильных дорогах Кондинского района, а именно: «пгт. Междуреченский - пгт. Кондинский», «Подъезды к с. Ямки и до д. Юрмас», «пгт. Кондинский-с. Болчары», «с. Болчары-с. Алтай- д. Кама», «пгт. Кондинское-д. Никулинка», «пгт. Междуреченский-с. Карым-д. Шугур», «Подъезд к с. Карым», «пгт. Мортка-п. Нижняя Тавда (на участке Куминский-граница лесобазы)».