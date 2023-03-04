Глава Нижневартовска почтил память земляков, погибших в СВО

Фото: Дмитрий Кощенко, соцсети

Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко посетил выставку, посвященную героям специальной военной операции, о чем самолично сообщил в своих соцсетях.

На ней представлены фотографии земляков, погибших при исполнении воинского долга, снимки о событиях СВО и портреты командиров воинских соединений ДНР, боровшихся за освобождение Донбасса с 2014 года.

«На фотографиях на тебя смотрят молодые ребята, полные сил, которые отдали самое дорогое - свою жизнь во имя нашей победы. Боль утраты и гнев наполняют наши сердца, когда всматриваешься в их лица, фотографии разрушенных нацистами школ и жилых домов», - написал управленец.

Фото: Дмитрий Кощенко, соцсети

Также он отметил, что жители Нижневартовска будут помнить своих героев и гордиться ими, а молодые вартовчане - брать с них пример.

Выставка открыта с 10:00 до 19:00 в ДК «Октябрь».