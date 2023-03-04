В Югре стартовала зоозащитная акция «Веснушка»

Фото: зоозащитная акция «Веснушка», соцсети

Ветеринарная служба Югры и окружной департамент общественных, внешних связей и молодежной политики запустили зоозащитную акцию «Веснушка».

В ее рамках организаторы подготовили множество интересных мероприятий, который пойдут на пользу как животным, так и людям. Среди них:

- содействие в поиске новых владельцев для животных из приютов;

- сборка корма для животных из приютов;

- проведение единого «Урока добра» в школах;

- организация проведение бесплатной стерилизации, вакцинации против бешенства и чипирование собак, принадлежащих югорчанам.

Организаторы ожидают, что по итогам акции, которая продлится до 30 апреля, удастся добиться сокращения числа бездомных животных. А волонтерские объединения и зоозащитные организации будут в полной мере обеспечены кормом и иными средствами для бездомных хвостатых.