В Сургутском районе в красивую дату 03.03.2023 поженились 22 влюбленные пары

Фото: администрация Сургутского района

Красивую дату 03.03.2023 для бракосочетания в Сургутском районе выбрали 22 влюбленные пары.

Сегодня, в Сургутском районе заключили брак 22 пары молодоженов. Сотрудники органов ЗАГС Сургутского района провели для влюбленных торжественные церемонии регистрации браков и поздравили новобрачных с замечательным событием – созданием Семьи.

- Чтобы сделать свою жизнь яркой и насыщенной эти пары смогли сделать праздник из самого незначительного повода. Пусть в их жизни будет много света и добра, достатка и счастья. Совет да любовь, - поздравила пары начальник отдела ЗАГС администрации Сургутского района Юлия Фролова.

Дата свадьбы для многих не менее трепетное и важное событие, чем само заключение брака. Так как это число будет наполнено ассоциациями и воспоминаниями о самом важном событии. Особенно легко запоминаются даты, которые имеют симметричное цифровое отображение либо комбинацию двух-трех одинаковых чисел.