Бастрыкин проверит информацию о нарушении жилищных прав жительницы Мегиона Фото: Татьяна Коркина

Глава СКР Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращению о нарушении жилищных прав жительницы Мегиона и ее семьи. Женщина обратилась в Информационный центр СК России и рассказала, что вместе с пожилой матерью-инвалидом, а также двумя малолетними детьми проживала в аварийном жилье, где ее семья по-прежнему зарегистрирована и продолжает оплачивать коммунальные услуги.

С 2021 года семья вынуждена жить в квартире площадью 14 квадратных метров, предоставленной им по договору соцнайма. А сотрудники администрации требуют от них сняться с регистрационного учета в ветхом жилье, но югорчанка боится, что в таком случае не сможет получить положенную по закону квартиру соответствующей квадратуры.

В СУ СК России по ХМАО – Югре по поступившему обращению ведется процессуальная проверка. А Александр Иванович поставил её ход на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по ХМАО - Югре Михаилу Викторовичу Мокшину представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах.